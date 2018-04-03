18 bin TL’lik hırsızlığa adli kontrol

Samsun’da 18 bin lira değerinde ziynet eşyası ve 300 lira para çaldıkları iddia edilen ve yakalanarak gözaltına alınan 2 bebekli kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de meydana gelen olayda iddiaya göre, bir apartman dairesine giren 2 kadın şüpheli, evden 18 bin lira değerinde ziynet eşyası ve 300 lira para çaldı. Ev sahibi, yaşanan bu durumu fark etmesiyle polis ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, apartmandaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek 2 kadın hırsızın izine ulaştı. Daha öncede suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüphelilerden Hanife B.’nin (34) 3 olaydan, 2 çocuk annesi Gülbahçe U.’nun (23) ise 20 farklı suç kaydı bulunduğu belirtildi.
Hırsızlık Büro ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli kadın, kucağında çocuklarla Samsun Emniyet Müdürlüğüne getirildi. İfadeleri alınan ve Samsun adliyesine sevk edilen 2 kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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