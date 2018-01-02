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18 ev ve iş yerinden 100 bin liralık hırsızlığa 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ | 02.01.2018 19:00 | Son Güncelleme 10 saat önce

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde 6 ay içerisinde iş yerleri ve evlerden yaklaşık 100 bin TL değerinde hırsızlık olayı gerçekleştiren 3 şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı.

Kartepe ilçesinde ev ve iş yerlerine girerek 18 hırsızlık olayından yaklaşık 100 bin lira değerinde ziynet eşyası, para, elektronik eşya çalınması üzerine polis çevredeki güvenlik kameralarını takip altına aldı. Yapılan incelemelerin ardından hırsızlık şüphelisi E.O, İ.B ve Ş.Ö gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinin ardından şüpheliler Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

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