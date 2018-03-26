HABER

18 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 09:36 | Son Güncelleme

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 18 ilde askeri personele yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınanlardan 10’u adliyeye sevk edildi.Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün sözde ’mahrem imamları’nın, ankesörlü telefonlarla peş peşe arama yaparak bazı askeri personelle irtibat kurdukları belirlendi.

18 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 18 ilde askeri personele yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınanlardan 10’u adliyeye sevk edildi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün sözde ’mahrem imamları’nın, ankesörlü telefonlarla peş peşe arama yaparak bazı askeri personelle irtibat kurdukları belirlendi. Örgüt faaliyetlerine katıldıkları tespit edilen 38’i daha önce FETÖ’den işlem yapılan, 2’si ihraç, 2’si emekli, 6’sı askeri okullardan ilişiği kesilen öğrenci, 37’si muvazzaf olmak üzere 85 askeri personel hakkında ’silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri merkezli 18 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda gözaltına alınanlardan 10’u, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan Adli Tabip’te sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.

18 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

18 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 53 ölü!

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 53 ölü!

Alişan ve Buse Varol nişanlandı! Alişan tuzlu kahve de içti!

Alişan ve Buse Varol nişanlandı! Alişan tuzlu kahve de içti!

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ümit Karan'ı şoke eden hareket! 'Bunu yayınlama biterim'

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ümit Karan'ı şoke eden hareket! 'Bunu yayınlama biterim'

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a odaklandı! Abdulkadir Selvi yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a odaklandı! Abdulkadir Selvi yazdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Er, nöbetçi astsubayın cacığına uyku ilacı atınca...

Er, nöbetçi astsubayın cacığına uyku ilacı atınca...

Tokat'ta KYK yurdu karıştı! Kız öğrenciler yurt önünde eylem yaptı!

Tokat'ta KYK yurdu karıştı! Kız öğrenciler yurt önünde eylem yaptı!

Yolcu otobüsü harfiyat kamyonuyla çarpıştı: 27 yaralı

Yolcu otobüsü harfiyat kamyonuyla çarpıştı: 27 yaralı

İşe giderken dehşeti yaşadı! 4 gündür haber alınamıyor

İşe giderken dehşeti yaşadı! 4 gündür haber alınamıyor

Muğla'da karaya vurdu! Görenler şoke oldu

Muğla'da karaya vurdu! Görenler şoke oldu

Kafa kafaya çarpıştılar! Korkunç manzara...

Kafa kafaya çarpıştılar! Korkunç manzara...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.