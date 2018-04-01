HABER

18 köpek tarım ilacıyla zehirlenmiş

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 16:03 | Son Güncelleme

ISPARTA'da 2 hafta önce ölü bulunan 18 köpeğin tarım ilacıyla zehirlendiği ortaya çıktı.

18 köpek tarım ilacıyla zehirlenmiş

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da 2 hafta önce ölü bulunan 18 köpeğin tarım ilacıyla zehirlendiği ortaya çıktı.
Isparta'da geçen 18 Mart'ta Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde 18 köpek ölü bulundu. Hayvanseverler duruma tepki gösterirken, Isparta Hayvanları Koruma Derneği (ISHAYKO) köpek ölümlerinin araştırılması için cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü de hayvanlardan aldığı numuneleri incelenmek üzere Konya'daki laboratuvara gönderdi.
Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'nün numuneler üzerinde yaptığı incelemede köpeklerin tarım ilacıyla zehirlendiği belirlendi. Bu ilacın köpeklerde güçsüzlük, kusma, kramp, göz bebeklerinde daralma, kaslarda kramp ve titreme, solunum durması sonucu ölüme neden olduğu tespit edildi.
Hayvanları zehirleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

18 köpek tarım ilacıyla zehirlenmiş18 köpek tarım ilacıyla zehirlenmiş18 köpek tarım ilacıyla zehirlenmiş18 köpek tarım ilacıyla zehirlenmiş

Kilis'te askeri hareketlilik!Kilis'te askeri hareketlilik!
Fransa'ya sert tepki: Terör örgütüyle açıkça işbirliği!Fransa'ya sert tepki: Terör örgütüyle açıkça işbirliği!
Evli adamla birlikte olup karısına fotoğraf gönderdiEvli adamla birlikte olup karısına fotoğraf gönderdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor

Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteorolojiden İstanbullular için flaş uyarı! İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteorolojiden İstanbullular için flaş uyarı! İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteorolojiden son dakika kuvvetli rüzgar ve ağış uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteorolojiden son dakika kuvvetli rüzgar ve ağış uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Günün en iğrenç haberi! 14 yaşındaki çocuğu harabe eve götürüp defalarca tecavüz etti!

Günün en iğrenç haberi! 14 yaşındaki çocuğu harabe eve götürüp defalarca tecavüz etti!

Düğünde kavga çıktı! Gelinle damat salondan kaçtı!

Düğünde kavga çıktı! Gelinle damat salondan kaçtı!

Konya'daki çiftlikte korkunç manzara!

Konya'daki çiftlikte korkunç manzara!

Acılı baba 18 yıldır kızı Sinem'i arıyor

Acılı baba 18 yıldır kızı Sinem'i arıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.