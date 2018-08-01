18 yaşındaki Daniyel, denizde boğuldu

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde bir otelde stajyerlik yapan Daniyel Emir Can Sarı (18), arkadaşlarıyla girdiği denizde boğuldu.
Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi'ndeki sahilde sabah 4 arkadaşıyla birlikte denize giren Daniyel Emir Can Sarı, suda çırpınmaya başladı. Arkadaşları tarafından denizden çıkarılan Sarı için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sarı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Daniyel Emir Can Sarı'nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Serik Devlet Hastanesi'nin morguna, oradan da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Daniyel Emir Can Sarı'nın bir otelde stajyer olarak çalıştığı öğrenildi.
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