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18 yaşındaki genç kazada öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 17:39 | Son Güncelleme

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, bir beton firmasına beton mikserinin altında kalan 18 yaşındaki Ömer Kısalar yaşamını yitirdi.

Davut CAN / İZMİR, (DHA) İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, bir beton firmasına beton mikserinin altında kalan 18 yaşındaki Ömer Kısalar yaşamını yitirdi. Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Menderes Mahallesi 1150 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 35 ZC 669 plakalı beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan ve bacağındaki bir problem nedeniyle doğuştan aksayarak yürüdüğü belirtilen Ömer Kısalar'a çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Kısalar'ın yakınları uzun süre gözyaşı dökerken, aracın şoförü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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