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18 yaşındaki genç tartıştığı arkadaşını öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2018 20:59 | Son Güncelleme

Aksaray’da 18 yaşındaki genç, tartıştığı arkadaşını tüfekle vurarak öldürdü.Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı Yeşiltepe beldesinde meydana geldi.

Aksaray’da 18 yaşındaki genç, tartıştığı arkadaşını tüfekle vurarak öldürdü.
Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı Yeşiltepe beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çapan A. (18), arkadaşı Nurullah Akpınar (19) ile görüşmek için evine gitti. İddiaya göre evde Nurullah Akpınar ile Çapan A. arasında tartışma çıktı. Çapan A., evde eline geçirdiği tüfekle arkadaşını vurdu. Tüfek sesini duyan mahalle sakinleri durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri Nurullah Akpınar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri Çapan A.’yı evin bahçesinde yakaladı. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı inceleme yaptıktan sonra gencin cesedi otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Çapan A. ise aynı hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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