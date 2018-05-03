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18 yaşındaki kızının çıplak fotoğrafları ortaya çıkınca...

YAŞAM HABERLERİ  | 03.05.2018 08:13 | Son Güncelleme

Playboy dergisinin Romanya edisyonuna soyunan Loredana Chivu'nun pozlarını gören babası, o dönemde 18 yaşında olan kızının görüntülerini kaldıramadı.

Çıplak fotoğrafları öğrendikten sonra bir süre boyunca kızına küs kalan baba, durumu kabullenemedi ve yaşamına son verdi. Loredana Chivu, yıllar sonra konu ile ilgili açıklama yaptı. Bakın o günleri nasıl anlattı...

Loredana Chivu'nun babası çıplak pozlarına dayanamadı

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Romanya'da yaşanan olayda, o dönem 18 yaşındaki Loredana Chivu, Playboy'un Romanya edisyonuna soyundu. Kızının çıplak pozlarını öğrenen baba Chivu, yaşamına son verdi.
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O dönem 18 yaşındaki Loredana Chivu, Playboy'un Romanya edisyonuna soyundu.
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Kızının çıplak pozlarını öğrenen baba Chivu, hayatına son verdi.
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Babasını anlatan Loredana, "Benimle konuşmayı kesmişti, çok mutsuzdu. Kendini benden ve ailenin geri kalanından izole etmişti. Bunu aşacağını düşünmüştüm, intihar edeceği aklımın ucuna bile gelmemişti" sözleriyle acısını ifade etti.
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Bugün 28 yaşında olan ve Romanya'nın başkenti Bükreş'te yaşayan Loredana Chivu, Instagram hesabından pek çok fotoğraf paylaşmaya devam ediyor.
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Chivu'nun sosyal medya paylaşımlarından bazıları...
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Romanya baba Lorendana Chivu playboy

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
bence gurur duyması gerekmiş böyle bir kızı olduğu için
hala akıllanmamış !!!! hangi dil din ırk olursa olsun evlatın hayırlısı kardeşim!!!!
Abla çok acılı fotoğraflardan belli.
ölümü seçtip 1. sırayı atlamışsın..
BU HABERE BÖYLE BAŞLIK ATAM MYNET GÜLÜYORUM SİZE YA ADAMLAR DA BÖYLE BİR SORUN YOK
uğur dündarın TÜRK KADININDAN istediği illede dekolte hayali .dündarın hayali gerçek olmuş ; romanyaya iltica etmeli.
çok acılar çekmiş belli.burda olsa biraz teskin ederdim zavallı kızı
Kızın çokta umrunda sanki..heyytt giden babaya ağıt yakmış
HEVA VE HEVES İNSANI KAFİR YAPAR. DÜNYAYI YÖNETEN BATIL GÜÇLER BİLEREK ÇIPLAKLIĞI SANAT ADI ALTINDA ÖNE SÜREREK TOPLUMLARDA NİFAKLAR VE BOZULMALAR MEYDANA GETİREREK KONTROLÜ SAĞLIYORLAR.
Değdi mi babasını kaybetmeye ?!? Aşacağını düşünmüş okadar "geniş" değilmiş demek ...
pardon da bunun neresi 18 yasinda !! edepsiz pislik
batiya özenmeye devam
Hayirli evlatmis yolundan vazgecmemis.
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