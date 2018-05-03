18 yaşındaki kızının çıplak fotoğrafları ortaya çıkınca...

Çıplak fotoğrafları öğrendikten sonra bir süre boyunca kızına küs kalan baba, durumu kabullenemedi ve yaşamına son verdi. Loredana Chivu, yıllar sonra konu ile ilgili açıklama yaptı. Bakın o günleri nasıl anlattı...

Loredana Chivu'nun babası çıplak pozlarına dayanamadı

1 / 30 Romanya'da yaşanan olayda, o dönem 18 yaşındaki Loredana Chivu, Playboy'un Romanya edisyonuna soyundu. Kızının çıplak pozlarını öğrenen baba Chivu, yaşamına son verdi.

2 / 30 O dönem 18 yaşındaki Loredana Chivu, Playboy'un Romanya edisyonuna soyundu.

3 / 30 Kızının çıplak pozlarını öğrenen baba Chivu, hayatına son verdi.

4 / 30 Babasını anlatan Loredana, "Benimle konuşmayı kesmişti, çok mutsuzdu. Kendini benden ve ailenin geri kalanından izole etmişti. Bunu aşacağını düşünmüştüm, intihar edeceği aklımın ucuna bile gelmemişti" sözleriyle acısını ifade etti.

5 / 30 Bugün 28 yaşında olan ve Romanya'nın başkenti Bükreş'te yaşayan Loredana Chivu, Instagram hesabından pek çok fotoğraf paylaşmaya devam ediyor.

6 / 30 Chivu'nun sosyal medya paylaşımlarından bazıları...

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