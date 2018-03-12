HABER

18 yaşındaki oğlunu yaktığı iddia edilen baba adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 14:19 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda metruk bir binada sandalyeye bağlanarak yakılan 18 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili gözaltına alınan babası emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Beyoğlu’nda dün akşam saatlerinde 18 yaşındaki Doğukan Köksal isimli gencin metruk bir binada sandalyeye bağlanarak yakılmış cesedi bulunmuştu.

Beyoğlu’nda metruk bir binada sandalyeye bağlanarak yakılan 18 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili gözaltına alınan babası emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Beyoğlu’nda dün akşam saatlerinde 18 yaşındaki Doğukan Köksal isimli gencin metruk bir binada sandalyeye bağlanarak yakılmış cesedi bulunmuştu. Gencin ölümüyle ilgili babası Ayhan Köksal ve kuzeni olduğu öğrenilen bir şahıs gözaltına alınmıştı. Zanlılar Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Nihat Hatipoğlu'ndan Nureddin Yıldız tepkisiNihat Hatipoğlu'ndan Nureddin Yıldız tepkisi
ABD'nin PKK/PYD skandalına tepki yağıyor!ABD'nin PKK/PYD skandalına tepki yağıyor!
İstanbul için fırtına ve rüzgar uyarısı! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporuİstanbul için fırtına ve rüzgar uyarısı! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Nepal'de büyük facia! Yolcu uçağı alev alev yandı!

Nepal'de büyük facia! Yolcu uçağı alev alev yandı!

İran'da düşen uçağın enkaz görüntüleri ortaya çıktı

İran'da düşen uçağın enkaz görüntüleri ortaya çıktı

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

Ankara'da son dakika korkutan patlama!

Ankara'da son dakika korkutan patlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başkent’te eşini öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

Başkent’te eşini öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

Nizip'te 5 bin paket kaçak sigara ele geçti

Nizip'te 5 bin paket kaçak sigara ele geçti

SİT alanında kaçak kazıya suçüstü

SİT alanında kaçak kazıya suçüstü

Evinde bonzai ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Evinde bonzai ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Vinçte 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Vinçte 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Ölen kuzuyu otomobil üzerinde taşıyan sürücüye bin lira ceza

Ölen kuzuyu otomobil üzerinde taşıyan sürücüye bin lira ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.