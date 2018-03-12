18 yaşındaki oğlunu yaktığı iddia edilen baba adliyeye sevk edildi

Beyoğlu’nda metruk bir binada sandalyeye bağlanarak yakılan 18 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili gözaltına alınan babası emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Beyoğlu’nda dün akşam saatlerinde 18 yaşındaki Doğukan Köksal isimli gencin metruk bir binada sandalyeye bağlanarak yakılmış cesedi bulunmuştu. Gencin ölümüyle ilgili babası Ayhan Köksal ve kuzeni olduğu öğrenilen bir şahıs gözaltına alınmıştı. Zanlılar Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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