18 yıl yatırdılar, “Pardon” deyip tahliye ettiler

Polonya’da Tomasz Komenda isimli bir vatandaş 15 yaşındaki Malgorzata K.’ya tecavüz etmek ve ölümüne sebebiyet vermekten suçlu bularak 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yıllar sonra yenilenen soruşturma neticesinde 18 yıldır hapiste olan Komenda’nın DNA’sıyla failin DNA’sının örtüşmediği ortaya çıktı. Bunun üzerine Tomasz Komenda 18 yıldır boşu boşuna yattığı hapishaneden bugün “Pardon” denilerek tahliye edildi.

Yönetmenliğini Mert Baykal’ın yaptığı Pardon filminin bir benzeri Polonya’da yaşandı. Tomasz Komenda isimli vatandaş Polonya’nın güneybatısında bulunan Miloszyce kentinde 1996’yı 1997’ye bağlayan yılbaşı gecesi 15 yaşındaki Malgorzata K.’ya tecavüz ettiği ve ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle 2000 yılında 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dönemin dava dosyasına göre yılbaşı akşamı gece kulübünde arkadaşlarıyla eğlenirken bir ara kulübün önüne çıkan Malgorzata K.’nın cesedi daha sonra eğlence kulübünün karşısındaki alanda bulundu. Yapılan otopsi neticesinde 15 yaşındaki genç kızın tecavüz sonucu kanama ve de eksi 15’lerde olan hava sıcaklığı nedeniyle donarak öldüğü belirlendi. İlerleyen günlerde polisin yaptığı araştırmalar neticesinde olayın faili olarak gözaltına alınan Tomasz Komenda çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yargılama boyunca Malgorzata K.’yı tanımadığını, genç kızı hiç görmediğini söyleyen Komenda, kendisine yöneltilen suçlamaları hiçbir zaman kabul etmedi, ancak mahkeme 2000 yılında onu 25 yıl hapse mahkum etti. Komenda, kendisi hakkında kararı duyduğundaysa mahkeme salonunda hıçkırıklara boğulmuştu.

Komenda 18 yıldır hapis cezasını çekerken Malgorzata K.’nın ailesi geçtiğimiz yıl soruşturmanın yenilenmesi için Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro’ya başvuruda bulundu, bunun üzerine dosya yeniden açıldı. Wroclaw savcılığı ve polis yetkililerinin yaptıkları yeni araştırmalar ve tetkikler neticesinde failin DNA testi sonuçlarıyla Tomasz Komenda’nın DNA’sının uyuşmadığı ortaya çıktı. Dahası tespit edilen DNA sonucu poliste tecavüz suçundan kaydı bulunan Ireneusz M. isimli bir başka kişiye ait çıktı. Bunun üzerine Ireneusz M. tutuklanarak cezaevine gönderilirken savcılık, cezası Yargıtayca kesinleşmiş olan Tomasz Komenda’nın suçsuz olduğu talebiyle tahliyesi için Yüksek Mahkeme’ye başvurdu. Bugün gerçekleştirdiği oturumunda konuyu görüşen Polonya Yüksek Mahkemesi Tomasz Komenda’nın tahliyesine karar verdi.

24 yaşında cezaevine giren ve işlemediği suçtan ötürü hayatının baharı 18 yılını hapiste geçiren Tomasz Komenda’nın şimdi Polonya Adalet Bakanlığı aleyhine milyonlarca zlotylik tazminat davası açması bekleniyor.