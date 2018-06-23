1800 uyuşturucu hap ele geçirildi

Ruhan YALÇIN TEKİRDAĞ,(DHA)TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 1800 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ üzerinden Çanakkale'ye uyuşturucu götürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortaklaşa düzenlenen operasyonda, adım adım takip edilen 3 şüphelinin bindikleri 34 LPU 12 plakalı araçla durduruldu. Araçta yapılan aramada arka koltuğa gizlenmiş torba içerisinde 1800 uyuşturucu hap ve uyuşturucudan satışından elde edildiği tahmin edilen 1650 lira ve 379 ABD doları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Deniz O., Ceyhan Ö. ve Aslıhan B. sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.
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