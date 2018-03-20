19 ayrı hırsızlık olayının zanlısı yakalandı

Kuşadası’nda kısa bir süre önce cezaevinden firar eden bir hükümlü, 2 ev ve bir işyerini soyduktan sonra yakalandı. Yapılan araştırmada, zanlının 19 ayrı hırsızlık olayından daha arandığı ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’ndaki iki ev ve bir işyerinde yaşanan hırsızlık olaylarını araştıran polis ekipleri, parmak izi incelemesi sonucu her üç hırsızlık olayının da Söke Cezaevi’nden kısa bir süre önce firar eden Barış M. olduğunu tespit etti. Kimliğini belirlediği şüpheliyi yakalamak için kaldığı eve baskın düzenleyen polis ekipleri Barış M.’yi gözaltına aldı. Yapılan araştırmada 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapsi olan cezaevi firarisi hükümlünün ayrıca 19 hırsızlık olayının şüphelisi olarak da arandığı ortaya çıktı. Polisteki sorgulamasının ardından mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'
Nilhan Osmanoğlu hakkında gündemi sarsacak iddia
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan ABD Büyükelçisi'ne ağır sözler
ABD'den Menbiç açıklaması: Çekilmiyoruz!
Denizli'de vahşet! Öldürüp yarı çıplak halde yol kenarına attılar
Facebook'un patronuna büyük şok! Bir günde 4 milyar dolarını kaybetti!
Polisten 639 milyon liralık dev vurgun!
AK Partili Bakan'a protesto şoku! Konvoyun önünü kestiler...
Türkiye'den flaş Menbiç açıklaması: ABD ile anlaşmaya vardık
Çin grup ilişki skandalıyla çalkalanıyor! Hostes ve pilotlar...
Ona bakan bir daha bakıyor! İşte dünyanın en ateşli hemşiresi
Telefonları kasıp kavuran uygulamalar
Okuyucu Yorumları 0 yorum