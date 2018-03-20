19 ayrı hırsızlık olayının zanlısı yakalandı

Kuşadası’nda kısa bir süre önce cezaevinden firar eden bir hükümlü, 2 ev ve bir işyerini soyduktan sonra yakalandı. Yapılan araştırmada, zanlının 19 ayrı hırsızlık olayından daha arandığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’ndaki iki ev ve bir işyerinde yaşanan hırsızlık olaylarını araştıran polis ekipleri, parmak izi incelemesi sonucu her üç hırsızlık olayının da Söke Cezaevi’nden kısa bir süre önce firar eden Barış M. olduğunu tespit etti. Kimliğini belirlediği şüpheliyi yakalamak için kaldığı eve baskın düzenleyen polis ekipleri Barış M.’yi gözaltına aldı. Yapılan araştırmada 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapsi olan cezaevi firarisi hükümlünün ayrıca 19 hırsızlık olayının şüphelisi olarak da arandığı ortaya çıktı. Polisteki sorgulamasının ardından mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.