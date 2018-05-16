19 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 19 bin litre akaryakıt ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir TIR'ı Kemalpaşa ilçesinde durdurdu. Ekiplerin TIR'da yaptıkları aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 19 bin litre akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili olarak, 50 yaşındaki TIR şoförü H.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen H.Ö., serbest bırakıldı.

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