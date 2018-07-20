19 gündür kayıptı, başına taşla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı (2)

Besicilik yapan Hayati Canbulat'ın, birlikte hayvan alıp sattığı Mehmet A. ile kaybolduğu 1 Temmuz günü, küçükbaş hayvan satın almak için Mersin'e doğru yola çıktığı belirlendi. Canbulat'ın eve dönmemesi ve tüm aramalara rağmen izine rastlanılmaması üzerine ailesinin polise başvurduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, ilk olarak Hayati Canbulat'ın evinin çevresindeki 132 güvenlik kamerasını tek tek inceledi. Yapılan incelemede Canbulat'ın, en son Mehmet A. ile birlikte olduğu görüldü, mobese kayıtlarında da Mersin yönüne gittikleri belirlendi. Çalışmasını bu bölgede yoğunlaştıran polis, Hayati Canbulat ve Mehmet A.'nın cep telefonlarının Karaman- Mersin karayolunun 50'nci kilometresinde bulunan Elmadağ köyündeki baz istasyonun yakınlarında sinyal verdiğini saptadı. Ancak ne Canbulat'ın ne de Mehmet A.'nin izine rastlandı.

Karaman'da kayıp olarak aranırken, inşaat işçisi Mehmet A. tarafından başına taşla vurularak ve bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıkan Hayati Canbulat cinayetiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

Araştırmasını derinleştiren polis, Mehmet A.'nın Mersin'in Silifke ilçesinde başka isim kullanarak inşaatta çalıştığını belirledi. Gözaltına alınan Mehmet A., Karaman Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Mehmet A., ilk ifadesinde Hayati Canbulat'ı tanımadığını söyledi. Ardından suçunu itiraf eden Mehmet A., Canbulat ile 4 yıldır hayvan alıp sattıklarını, olay günü de Mersin'e hayvan satın almaya gittiklerini söyledi. Canbulat'tan 100 bin lira alacağı olduğunu ileri süren Mehmet A., yolda araç içinde tartıştıkları belirtti. Mehmet A., ifadesinde, ''Hayati'den 100 bin lira alacağım vardı. Yolda tartıştık. Araçtan inip, birbirimizi taşla darp ettik. Benim yanımda bıçak vardı. Onu kullanıp kullanmadığını hatırlamıyorum. Sonra Hayati, yaklaşık 15 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Olayın siniriyle Hayati Canbulat'ı olay yerinde bırakarak tekrar Karaman'a dönmek için yola çıktım'' dedi.

Olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklaştıktan sonra aracının arızalandığını belirten Mehmet A., ''Aracım bozulunca kardeşim Yusuf A. ve arkadaşım Mehmet Y.'den yardım istedim. Mehmet Y. ve Yusuf A. çekiciyle gelip, beni ve aracı aldılar. Ben daha sonra Mersin'e çalışmaya gittim'' diye konuştu.