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19 gündür kayıptı, başına taşla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2018 11:30 | Son Güncelleme

KARAMAN'da 19 gündür kayıp Hayati Canbulat'ın (57), borç-alacak nedeniyle çıkan tartışmada inşaat işçisi Mehmet A.

19 gündür kayıptı, başına taşla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da 19 gündür kayıp Hayati Canbulat'ın (57), borç-alacak nedeniyle çıkan tartışmada inşaat işçisi Mehmet A. (34) tarafından, başına taşla vurularak ve bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Canbulat'ın, Elmadağ köyündeki ormanlık alanda bulunan çürümeye yüz tutan cesedi, otopsi için hastane morguna getirildi. Mehmet A., eşi ve yakınlarıyla birlikte 5 kişi gözaltına alındı.
Hayati Canbulat, geçen 1 Temmuz'da ayrıldığı evine bir daha dönmedi. Tüm çabalarına rağmen Canbulat'a ulaşamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Çalışma başlatan polis, Hayati Canbulat'ın kullandığı cep telefonunun, en son Elmadağ köyündeki baz istasyonun yakınlarında sinyal verdiğini belirledi. Araştırmasını derinleştiren polis, Canbulat'ın arkadaşı Mehmet A.'nın cep telefonunun da aynı bölgede sinya verdiğini saptadı. Çalışmasını Mehmet A. üzerinde yoğunlaştıran polis, yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından şüpheliyi gözaltına aldı.
Sorguya alınan Mehmet A., Hayati Canbulat ile aralarında borç-alacak meselesi bulunduğunu, bu nedenle tartıştıklarını söyledi. Şüpheli, birlikte gittikleri Elmadağ köyündeki ormanlıkta Canbulat'ı başına taşla vurup, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Mehmet A.'nın ifadesinin ardından olaya karıştığı ileri sürülen eşi ve 3 yakını da gözaltına alındı.
Polis, Mehmet A.'nın itirafı sonucu dün akşam saatlerinde 19 gündür kayıp olarak aranan Hayati Canbulat'ın çürümeye yüz tutan cesedini, ormanlıkta buldu. Canbulat'ın cesedi otopsi için Karaman Devlet Hastanesi morguna getirildi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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19 gündür kayıptı, başına taşla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı19 gündür kayıptı, başına taşla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı

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