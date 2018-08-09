19 ildeki FETÖ operasyonunda 9 tutuklama

KİLİS, (DHA)- KİLİS merkezli 19 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 9’u tutuklandı.
Terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen Pazar günü Kilis merkezli 19 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütle bağlantısı olduğu belirlenen 31 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 22 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
ABD'ye giden Türk heyeti Ankara'ya döndü!
Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi
Yemen'de 10 yaşındaki erkek çocuğuna tecavüz eden üç kişi idam edildi!
Evli çiftten inanılmaz tuzak! Böyle dolandırmışlar
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde iğrenç taciz! Vatandaşlara cinsel organını gösteren kurye tutuklandı
Transparanda sınır tanımadı!
Korkunç kumpas! Şampuan şişelerine gizli kamera yerleştirip görüntüleri sattı!
MHP'den anket şirketleri için kanun teklifi
Sedir (Kleopatra) Adası'na gelenler içeri terlik dahi sokamıyor
CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti
Canan Karatay'dan olay yaratacak sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum