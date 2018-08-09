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19 ildeki FETÖ operasyonunda 9 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 20:37 | Son Güncelleme

KİLİS merkezli 19 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 9’u tutuklandı.

KİLİS, (DHA)- KİLİS merkezli 19 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 9’u tutuklandı.
Terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen Pazar günü Kilis merkezli 19 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütle bağlantısı olduğu belirlenen 31 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 22 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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