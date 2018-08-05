HABER

19 kiloluk obez kedi 'Taci' üzerinden hayvanseverlere önemli uyarı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2018 19:59 | Son Güncelleme

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde ağırlığı 19 kilogramı geçen 7 yaşındaki Taci isimli obez kedi, Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde tedavi altına alındı. Hayvanlarda obezitenin giderek yaygınlaştığına dikkat çeken uzmanlar, sokak kedilerine yemek değil mama verilmesi gerektiğini ifade etti.

19 kiloluk obez kedi 'Taci' üzerinden hayvanseverlere önemli uyarı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hayvanseverler tarafından sokakta bakılan ve aşırı kilosu nedeniyle artık yürümekte güçlük çeken kedi, Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince Taypark Polikliniğine getirildi.

Genel muayenesi yapılan 19,2 kilogramlık Taci isimli kedi, hemen diyet programına alındı ve sistit tedavisine başlandı. Stresin obeziteyi tetiklemesi nedeniyle, Taci için rahat hareket edebileceği büyük bir kafes hazırlandı. Özel bakım sayesinde bir hafta içinde kilo vermeye başlayan kedinin tedavisi, tamamen sağlığına kavuşana kadar devam edecek.

SOKAK KEDİLERİNE YEMEK DEĞİL MAMA VERİLMELİ

Açıklamada, hayvanlarda obezitenin giderek yaygınlaştığına dikkat çekilerek sokak kedilerine yemek değil mama verilmesi gerektiği kaydedildi.

PARTNERBiz o zamanlar Almanya'daydık!Biz o zamanlar Almanya'daydık!
Çaldığı 25 bin liralık kalıbı, hurdacıya 3 bin liraya sattıÇaldığı 25 bin liralık kalıbı, hurdacıya 3 bin liraya sattı
Yaşlı kadın, evde çıkan yangında hayatını kaybettiYaşlı kadın, evde çıkan yangında hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Taci izmir obez kedi

En Çok Okunan Haberler

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

ABD'nin 'İran ambargosu' başlıyor

ABD'nin 'İran ambargosu' başlıyor

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Fenerbahçe'de Andre Ayew şoku

Fenerbahçe'de Andre Ayew şoku

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sivas’ta yalnız yaşayan Basri Bayram duş almak için camiye girdi! Sonrası korkunç

Sivas’ta yalnız yaşayan Basri Bayram duş almak için camiye girdi! Sonrası korkunç

İstanbul Şile'de kaybolan 11 yaşındaki Berrak'tan acı haber geldi

İstanbul Şile'de kaybolan 11 yaşındaki Berrak'tan acı haber geldi

Türkiye'de bir tane vardı, çalındı! Doktor hırsızlara seslendi: Pazartesi iki hastam var...

Türkiye'de bir tane vardı, çalındı! Doktor hırsızlara seslendi: Pazartesi iki hastam var...

Kelebekler Vadisi'nde ölümle oyun! Turistler 'Kadın nerede ölmüş' deyip fotoğraf çektiriyorlar

Kelebekler Vadisi'nde ölümle oyun! Turistler 'Kadın nerede ölmüş' deyip fotoğraf çektiriyorlar

Yanında çalıştırdığı çocuklara cinsel istismarda bulunan market sahibinden mide bulandıran savunma

Yanında çalıştırdığı çocuklara cinsel istismarda bulunan market sahibinden mide bulandıran savunma

İstanbul Bahçelievler'de korkunç olay! Reklam tabelası yürüyenlerine üzerine düştü: Yaralılar var

İstanbul Bahçelievler'de korkunç olay! Reklam tabelası yürüyenlerine üzerine düştü: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.