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19 yaşındaki genç kalp krizinden öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2018 19:46 | Son Güncelleme

 SİNOP'un Erfelek ilçesinde Orhan Keserci (19) kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP'un Erfelek ilçesinde Orhan Keserci (19) kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Sinop kent merkezi hayvan pazarı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda hareketsiz halde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan kimlik kontrolünde ölen kişinin Orhan Keserci olduğu belirlendi. İlk incelemede Keserci'nin kalp krizi nedeniyle öldüğü belirlendi. Gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili polis tarafindan soruşturma başlatıldı.

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