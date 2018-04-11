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19 yaşındaki gencin sır ölümü: Hastaneye kim götürdü?

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 01:39 | Son Güncelleme

Adana'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Gökay Tunç (19), hayatını kaybetti.

Olay, Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökay Tunç (19) sokak üzerinde yürüdüğü sırada kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Göğüsünden yaralanan Tunç kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bu arada Tunç’u kimliği belirlenemeyen bir kişi aracı ile özel bir hastaneye götürdü. Tunç hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adana’da silahlı saldırı: 1 ölü

Kimliği belirlenemeyen kişi Tunç’u getirdiği hastaneden ayrılarak aracını Meydan Mahallesi 39015 sokağa park ederek izini kaybettirdi. Polis ekipleri aracı emniyet garajına çektirerek inceleme altına aldı.

Adana’da silahlı saldırı: 1 ölü

Barış Bulvarı üzerinden inceleme yapan polis ekipleri 10 adet boş kovan ele geçirdi.

Adana’da silahlı saldırı: 1 ölü

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

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