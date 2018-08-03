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19 yaşındaki Ufuk, yatağında ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2018 14:25 | Son Güncelleme

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde Ufuk Memiş (19), ailesiyle birlikte yaşadığı evde, yatağında ölü bulundu.

19 yaşındaki Ufuk, yatağında ölü bulundu

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'un İlkadım ilçesinde Ufuk Memiş (19), ailesiyle birlikte yaşadığı evde, yatağında ölü bulundu.
İlçeye bağlı Derebahçe Mahallesi'ndeki apartman dairesinde, ailesiyle beraber yaşayan Ufuk Memiş, iddiaya göre, yatağında hareketsiz yatarken bulundu. Aile fertleri, nefes almadığı belirlenen Ufuk için sağlık ekibi çağırdı. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ufuk'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Ufuk Memiş'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, evde inceleme yaparken, gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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19 yaşındaki Ufuk, yatağında ölü bulundu

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