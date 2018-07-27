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190 yıllık çınar ağacı, lüks otomobilin üzerine devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2018 16:07 | Son Güncelleme

BURSA'da, tarihi surların yanındaki çınar ağacı, park halindeki lüks otomobilin üzerine devrildi.

190 yıllık çınar ağacı, lüks otomobilin üzerine devrildi

BURSA, (DHA)- BURSA'da, tarihi surların yanındaki çınar ağacı, park halindeki lüks otomobilin üzerine devrildi. Olayın gece meydana gelmesi olası faciayı önledi.
Merkez Osmangazi ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde tarihi surların yanında bulunan ve 190 yıllık olduğu belirtilen çınar ağacı, gece saat 03.00 sıralarında kökünden devrildi. Dev ağaç, park halinde bulunan Bülent Argın'a ait lüks otomobilin üzerine yattı. 200 bin TL değerindeki araçta büyük hasar oluştu. Gece sokakta kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. Köklerindeki çürüme nedeniyle devrildiği değerlendirilen ağaç, sabah belediye ekipleri tarafından parçalanarak aracın üzerinden kaldırıldı.

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Ağaç bile lüks takılıyor.
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