HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

2 Afgan, bellerine bağladıkları esrarla yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2018 18:31 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da, jandarma tarafından narkotik köpeği ile yolcu otobüsünde yapılan aramada, 2 Afgan bellerine sardıkları 5 kilo 650 gram esrarla yakalandı.

2 Afgan, bellerine bağladıkları esrarla yakalandı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, jandarma tarafından narkotik köpeği ile yolcu otobüsünde yapılan aramada, 2 Afgan bellerine sardıkları 5 kilo 650 gram esrarla yakalandı. Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında Elazığ-Bingöl yolu Gülüşkür mevkiinde yol kontrol ve arama çalışması başlattı. Ekipler, Tatvan-İstanbul arası sefer yapan bir yolcu otobüsünü durdurarak narkotik köpeği 'Duman' ile arama yaptı. Duman, otobüste yolcu olarak bulunan Afganistan uyruklu 2 kişiye yaklaşınca tepki verdi. Yapılan aramada, şüphelilerin bellerine sarılı halde toplam 5 kilo 650 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

2 Afgan, bellerine bağladıkları esrarla yakalandı

PARTNERAslında kime ne mesaj veriyor?Aslında kime ne mesaj veriyor?
Güvenlik kamerasına yakalanan kapkaççı tutuklandı (2)Güvenlik kamerasına yakalanan kapkaççı tutuklandı (2)
Kardeşini miras anlaşmazlığı nedeniyle öldürmüş (2)Kardeşini miras anlaşmazlığı nedeniyle öldürmüş (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

Onur Can Özcan'ın cesedi bulundu!

Onur Can Özcan'ın cesedi bulundu!

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

İYİ Parti'de aday krizi: Hukuk skandalı, mağdur edildim!

İYİ Parti'de aday krizi: Hukuk skandalı, mağdur edildim!

17 yaşındaki Aleyna Can'ın öldürülmesi davasında flaş gelişme

17 yaşındaki Aleyna Can'ın öldürülmesi davasında flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaeli'de engelli genç kıza cinsel istismarda bulunurken suçüstü yakalandılar!

Kocaeli'de engelli genç kıza cinsel istismarda bulunurken suçüstü yakalandılar!

Şehidin nişanlısından yürekleri dağlayan sözler: İçim, ciğerim yanıyor

Şehidin nişanlısından yürekleri dağlayan sözler: İçim, ciğerim yanıyor

17 yaşındaki Aleyna Can'ın öldürülmesi davasında flaş gelişme

17 yaşındaki Aleyna Can'ın öldürülmesi davasında flaş gelişme

Yeni evli çift büyük şok yaşadı! Gelin balayına tek başına gitti

Yeni evli çift büyük şok yaşadı! Gelin balayına tek başına gitti

Taksim'de skandal görüntü! Yürüyen kadına saldırdı

Taksim'de skandal görüntü! Yürüyen kadına saldırdı

Babalar Günü'nüz kutlu olsun!

Babalar Günü'nüz kutlu olsun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.