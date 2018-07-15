2 aile arasındaki kanlı kavganın zanlıları yakalandı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) MERSİN'de aile arasında çıkan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi. Aralarında husumet bulunan aynı aileden 2 grup, 11 Temmuz'da saat 17.30 sıralarında merkez Yenişehir ilçe sınırları içerisindeki Deniz mahallesinde karşılaştı. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kesici aletlerin de kullanıldığı kavgaya dönüştü. Arbede esnasında çok sayıda bıçak darbesi alan 35 yaşındaki Cahit E., olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayetin faillerini yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, M.A.E., A.E. ve M.Y.E.'yi Mersin'de, diğer şüpheli M.E.'yi ise İstanbul'da yakalaydı. Sorguları tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi.
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