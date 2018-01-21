2 araç alev alev yandı, 8 kişi son anda kurtuldu

İsmail KAYA/ORHANELİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhaneli ilçesinde çarpışan 2 otomobil yanarken otomobillerde bulunan 8 kişi kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.
Orhaneli ilçesinden Bursa'ya giden Hidayet Peker yönetimindeki 26 PKT 61 plakalı otomobil, Kapıkaya Mevkii'nde karşı yönden gelen Cenger Malçok yönetimindeki 41 NY 847 plakalı araçla çarpıştı. Kaza yapan iki otomobil bir anda alev aldı. Otomobillerde bulunan 8 kişi hafif sıyrıklarla araçlardan çıkmayı başardı. Alev alan araçlar tamamen yandı.
FOTOĞRAFLI
Afrin operasyonunda son durum! İşte Zeytin Dalı Harekâtında son dakika yaşananlar
Afrin'den Reyhanlı'ya roketli saldırı! Ölü ve yaralılar var
Fransa'dan Ankara'nın tepkisini çekecek Afrin hamlesi
Alman gazetesi: Erdoğan'ı ciddiye almayan ABD hata yaptı
İşte sınırdan ve Afrin harekatından son fotoğraflar
Roketlerin oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı
Başbakan Yıldırım'dan son dakika Afrin açıklaması: Yarın itibariyle...
Uludağ ve Abant'ta adım atacak yer yok! Kuyruk uzadıkça uzadı…
Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den Afrin operasyonuna ilk yorum
Tek tek itiraf etti: İki erkek arasında kaldım
Okuyucu Yorumları 0 yorum