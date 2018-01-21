HABER

2 araç alev alev yandı, 8 kişi son anda kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ | 21.01.2018 19:03 | Son Güncelleme 40 dakika önce

İsmail KAYA/ORHANELİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhaneli ilçesinde çarpışan 2 otomobil yanarken otomobillerde bulunan 8 kişi kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Orhaneli ilçesinden Bursa'ya giden Hidayet Peker yönetimindeki 26 PKT 61 plakalı otomobil, Kapıkaya Mevkii'nde karşı yönden gelen Cenger Malçok yönetimindeki 41 NY 847 plakalı araçla çarpıştı. Kaza yapan iki otomobil bir anda alev aldı. Otomobillerde bulunan 8 kişi hafif sıyrıklarla araçlardan çıkmayı başardı. Alev alan araçlar tamamen yandı.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bitlis'ten son dakika acı haber: 5 şehit

Bitlis'ten son dakika acı haber: 5 şehit

Son dakika! TSK Afrin'i vururken YPG'den 'Türkiye'ye düşman değiliz' açıklaması

Son dakika! TSK Afrin'i vururken YPG'den 'Türkiye'ye düşman değiliz' açıklaması

Demet Akalın'ın Volkan Demirel'in kızına yaptığı yorum sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Demet Akalın'ın Volkan Demirel'in kızına yaptığı yorum sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Fransa'dan Ankara'nın tepkisini çekecek Afrin hamlesi

Fransa'dan Ankara'nın tepkisini çekecek Afrin hamlesi

Barış Atay'dan Burak Özçivit’e tepki: 'Savaşı dizi çekmek mi sanıyorsun?'

Barış Atay'dan Burak Özçivit’e tepki: 'Savaşı dizi çekmek mi sanıyorsun?'

Afrin'den Reyhanlı'ya roketli saldırı! Ölü ve yaralılar var

Afrin'den Reyhanlı'ya roketli saldırı! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
88 yaşındaki dede Musluhittin Dede askere gitmek istiyor

88 yaşındaki dede Musluhittin Dede askere gitmek istiyor

Uludağ ve Abant'ta adım atacak yer yok! Kuyruk uzadıkça uzadı…

Uludağ ve Abant'ta adım atacak yer yok! Kuyruk uzadıkça uzadı…

Tek tek itiraf etti: İki erkek arasında kaldım

Tek tek itiraf etti: İki erkek arasında kaldım

Bodrum'da çıplak adam alarmı!

Bodrum'da çıplak adam alarmı!

Kayseri belediyesinden karda kaymaya karşı inanılmaz önlem

Kayseri belediyesinden karda kaymaya karşı inanılmaz önlem

Kız öğrenciyi sınıfta soyup, 'pis' diyen öğretmene dava

Kız öğrenciyi sınıfta soyup, 'pis' diyen öğretmene dava

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.