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2 araç alev alev yandı, 8 kişi son anda kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ | 21.01.2018 22:57 | Son Güncelleme 8 saat önce

İsmail KAYA/ORHANELİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhaneli ilçesinde çarpışan 2 otomobil yanarken otomobillerde bulunan 8 kişi kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Orhaneli ilçesinden Bursa'ya giden Hidayet Peker yönetimindeki 26 PKT 61 plakalı otomobil, Kapıkaya Mevkii'nde karşı yönden gelen Cenger Malçok yönetimindeki 41 NY 847 plakalı araçla çarpıştı. Kaza yapan iki otomobil bir anda alev aldı. Otomobillerde bulunan 8 kişi hafif sıyrıklarla araçlardan çıkmayı başardı. Alev alan araçlar tamamen yandı.

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