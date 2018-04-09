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2 asırlık yıllık harabe hamam, müzeye dönüştürüldü 

YAŞAM HABERLERİ  | 09.04.2018 09:58 | Son Güncelleme

 MALATYA'da merkez ilçe Battalgazi Belediyesi tarafından kamulaştırıldıktan sonra restorasyonu yapılan 200 yıllık 'Tahtalı Minare Hamamı', müzeye dönüştürüldü.

2 asırlık yıllık harabe hamam, müzeye dönüştürüldü 

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da merkez ilçe Battalgazi Belediyesi tarafından kamulaştırıldıktan sonra restorasyonu yapılan 200 yıllık 'Tahtalı Minare Hamamı', müzeye dönüştürüldü. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, restorasyonu tamamlanan mekanın, 'Hamam Müzesi ve Kültür Merkezi' olarak bu ay açılışını yaparak hizmete sunacaklarını söyledi.
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 1800'lü yıllarda yapılan tarihi 'Tahtalı Minare Hamam'ın yerine varisleri tarafından inşaat çalışmasının yapılacağını duyunca harekete geçti. 40 varisi tek tek bulan Gürkan, hamamı satın alarak müzeye çevirdi. Geçmiş dönemlere ait hamam tasları, sabunlar, takunyalar ve malzemelerin sergileneceği müzede hamam kültürü gelecek nesillere aktarılacak.
5 MİLYON LİRA HARCANDI
600 bin lira bedel ödenerek alınan hamam 2 milyon lira harcanarak restore edildi. 2 milyon 400 bin lira da iç dizaynına ve görselliğine harcanarak toplamda 5 milyon liraya mal olan hamam, 14 Nisan'da Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin katılacağı törenle açılacak.
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, varisleri tarafından yıkılıp yerine inşaat yapılacak olan tarihi hamamı satın alarak, müzeye çevirdiklerini anlatarak, şöyle dedi:
"Burası 1800'lü yılların sonunda yapılmış ve 100 yıl bu halka hizmet etmiş bir mekan. Daha sonra kendi haline terk edilmiş. Metruk haldeki bu yapının 40 varisi vardı. Varislerinin burayı yıkıp yerine inşaat yapacağını duyunca çalışma başlattık. Varis kitlesini bularak, 40 kişiye ulaşarak onlarla buranın kamulaştırmasını gerçekleştirdik."
Hamamın müze olması noktasında işçilerin çalışma yaptıklarını ifade eden Gürkan, "Ilıklık, soğukluk ve sıcaklık anlamında ve küheylan dediğimiz ısı verici merkezler anlamında oranın gerekli düzenlemeleri ve gerekli model çalışmaları yapıldı. Buraya giren bir insan hamamın bölümleri ve o kültürün ne olduğunu öğrenecek ve bir anlamda bu kültürümüzü gelecek nesillere aktarmış olacağız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

2 asırlık yıllık harabe hamam, müzeye dönüştürüldü 2 asırlık yıllık harabe hamam, müzeye dönüştürüldü 2 asırlık yıllık harabe hamam, müzeye dönüştürüldü 2 asırlık yıllık harabe hamam, müzeye dönüştürüldü

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