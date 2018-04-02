HABER

2 asker ve şoförün şehit düştüğü kazada hurdaya dönen araç çekildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 19:26 | Son Güncelleme

Karabük’te 2 uzman çavuş ve şoförün şehit düştüğü kazada hurdaya dönen cezaevi aracı, çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden çıkartılarak garaja götürüldü.Dün akşam Yenice ilçesine bağlı Yazıköy İncebacaklar mevkisinde kontrolden çıkan cezaevi aracı 100 metreden uçuruma yuvarlanmış, kazada 2 asker ve aracın sürücüsü şehit düşmüştü.

2 asker ve şoförün şehit düştüğü kazada hurdaya dönen araç çekildi

Karabük’te 2 uzman çavuş ve şoförün şehit düştüğü kazada hurdaya dönen cezaevi aracı, çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden çıkartılarak garaja götürüldü.
Dün akşam Yenice ilçesine bağlı Yazıköy İncebacaklar mevkisinde kontrolden çıkan cezaevi aracı 100 metreden uçuruma yuvarlanmış, kazada 2 asker ve aracın sürücüsü şehit düşmüştü. Kazada kardeşinin cenazesine katılan ve dönüş yolundaki kazada yaralanan mahkum Gurbet Kalaycı ile 1’i astsubay 13 asker de yaralanmıştı. Şehitler memleketlerinde son yolculuklarına uğurlanırken, hastanede tedavileri tamamlanan bazı yaralılar bugün taburcu edildi.
Öte yandan, ormanlık alanda ağaçlara çarparak durabilen cezaevi aracı kepçe ve çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Adeta hurdaya dönen cezaevi aracı, yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından bulunduğu yerden çıkartılarak çekici yardımıyla garaja götürüldü.

2 asker ve şoförün şehit düştüğü kazada hurdaya dönen araç çekildi

2 asker ve şoförün şehit düştüğü kazada hurdaya dönen araç çekildi

2 asker ve şoförün şehit düştüğü kazada hurdaya dönen araç çekildi

Ankara'da AK Parti oyları arttı!Ankara'da AK Parti oyları arttı!
Niye bırakmıyorsun Tosun araştırılsın!Niye bırakmıyorsun Tosun araştırılsın!
Dikkat dikkat: iPhone’larda şoke eden bir açık bulundu!Dikkat dikkat: iPhone’larda şoke eden bir açık bulundu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti

Oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti

Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!

Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayseri'de korkunç kaza! Çatıya uçtu

Kayseri'de korkunç kaza! Çatıya uçtu

Atatürk Havalimanı'nı karıştıran olay! Cübbeli adama saldırı

Atatürk Havalimanı'nı karıştıran olay! Cübbeli adama saldırı

Bu görüntünün ardından büyük sürpriz

Bu görüntünün ardından büyük sürpriz

12 katlı iki binanın sakinleri şaşkın... 'Rezil olduk'

12 katlı iki binanın sakinleri şaşkın... 'Rezil olduk'

Kayseri'de korkunç kaza: Yaralı küçük çocuk çatıya uçtu!

Kayseri'de korkunç kaza: Yaralı küçük çocuk çatıya uçtu!

İzmir'de hayrete düşüren olay! Ambulansa girip doktoru ısırdı!

İzmir'de hayrete düşüren olay! Ambulansa girip doktoru ısırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.