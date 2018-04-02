2 asker ve şoförün şehit düştüğü kazada hurdaya dönen araç çekildi

Karabük’te 2 uzman çavuş ve şoförün şehit düştüğü kazada hurdaya dönen cezaevi aracı, çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden çıkartılarak garaja götürüldü.

Dün akşam Yenice ilçesine bağlı Yazıköy İncebacaklar mevkisinde kontrolden çıkan cezaevi aracı 100 metreden uçuruma yuvarlanmış, kazada 2 asker ve aracın sürücüsü şehit düşmüştü. Kazada kardeşinin cenazesine katılan ve dönüş yolundaki kazada yaralanan mahkum Gurbet Kalaycı ile 1’i astsubay 13 asker de yaralanmıştı. Şehitler memleketlerinde son yolculuklarına uğurlanırken, hastanede tedavileri tamamlanan bazı yaralılar bugün taburcu edildi.

Öte yandan, ormanlık alanda ağaçlara çarparak durabilen cezaevi aracı kepçe ve çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Adeta hurdaya dönen cezaevi aracı, yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından bulunduğu yerden çıkartılarak çekici yardımıyla garaja götürüldü.