2 aydır kayıp olan şahıstan acı haber

Bursa’da geçtiğimiz ay Mudanya ilçesi Çepni köyünde bulunan cesedin 2 aydır kayıp olan zihinsel engelli şahsa ait olduğu belirlendi.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Şubat ayında zihinsel engelli ikiz kardeşi Ramazan Bozacıoğlu’nu Emek Mahallesi’nde gezmeye çıkaran Saim Bozacıoğlu, ikindi namazını kılmak için camiye girdi. Kardeşini camideki çay ocağı önünde beklemesi konusunda uyaran Saim Bozacıoğlu, namazın ardından kardeşini bıraktığı yerde bulamadı. 2 ay Bursa’da aramadığı yer kalmayan Saim Bozacıoğlu kardeşini bulmak için televizyon programlarına da katılırken, 24 Mart’ta Mudanya’nın Çepni köyünde bir zeytin bahçesinde vatandaşlar tarafından uzun süre önce vefat ettiği tahmin edilen bir ceset bulundu. Ramazan Bozacıoğlu’nun kaybolduğu gün üzerindeki kıyafetle benzerlik göstermesi üzerine aileye haber verildi. Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan cesetten alınan DNA örneği ile ağabey Saim Bozacıoğlu’nun DNA’sı eşleşirken, Ramazan Bozacıoğlu’nun cesedi dün aileye teslim edildi. Cenaze, Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde bugün ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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