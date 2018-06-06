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2 aylık evli kadın 'Sahibin yok mu senin?' cümlesini duyunca dehşet saçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2018 10:21 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta geçen yıl 2 aylık evli olduğu eşi Sinan Aktaş'ı bıçaklayarak öldüren İlknur Aktaş'ın cezası belli oldu. Genç kadın mahkemede eşinin olaydan önce telefonda kendisine "'sahibin yok mu senin?' diyerek küfür ettiğini sonrasında da tartışmaya başladıklarını anlattı.

Esenyurt'ta geçen yıl 2 aylık evli olduğu eşi Sinan Aktaş'ı (26) çıkan tartışma sırasında bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan İlknur Aktaş "Eşi kasten öldürmek" suçundan "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimleri de uygulanarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık İlknur Aktaş ve taraf avukatları hazır bulundu. Öte yandan İlknur Aktaş'ın annesi Hatice D. de duruşmada 'Tanık' sıfatıyla dinlendi.

ANNE TANIK OLARAK DİNLENDİ

Tanık Hatice D. olayla ilgili görgüye dayalı bir bilgisinin olmadığını ve kızı ile damadı arasında şahit olduğu herhangi bir sorun olmadığını, kızının herhangi bir psikolojik rahatsızlığının da olmadığını söyledi. Olay günü kızının kendisine geldiğini belirten tanık Hatice D., "Eşi izin vermeyince evine geri gönderdim. Saat 19:00'da kızımı aradım. 'Ne yapıyorsunuz?' dedim. Kayinvalidesiyle tartıştıklarını söyledi. Ben de 'Sesini çıkarma' dedim. Telefonu kapattık. Daha sonra aradım ancak telefona cevap vermedi. Kızımın kaynı Ferhat beni aradı. Bazı olaylar olduğunu söyledi. Biz hastaneye gidiyoruz, siz de karakola gidin dedi. Damadımın öldürüldüğünü söylemedi. Karakolda damadımın vefat ettiğini öğrendim" dedi.

SANIK: EŞİMİ HALEN DE ÇOK SEVİYORUM

Söz alan sanık İlknur Aktaş da “Tanık olan annem şu anda tehdit altında olduğu için doğruyu söyleyemiyor. Olay günü Sinan beni aradı. Eve gelmemi istedi. Ben de kalmak istediğimi söyledim. Telefonu kapattım. Sonra tekrar aradı sert bir şekilde 'Kalmayacaksın' dedi. Kötü bir cümle kullandı. 'Sahibin yok mu senin?' diyerek küfür etti. Kayınpederimin davranışlarını anneme anlattım ve bu nedenle birkaç gün annemde kalmak istedim. Ancak Sinan izin vermeyince evime geri döndüm. Sinan evde tartışma esnasında bu olayları anneme anlattığım için bana kızdı. Ben bir gün öncesinde eşime bu olayları anneme söyleyeceğimi kendisine söyledim. O da bana 'Sabret ayrı eve çıkacağız' dedi. Ertesi gün de bu tartışma yaşandı, bu olay oldu. Eşimi kasten öldürmedim. Severek evlendim. Halen de eşimi çok seviyorum. Hiç kimse 2 aylık hamileyken yuvasının yıkılmasını istemez. Bu şekilde davranmaz" dedi.

SAVCI: TAHRİK HÜKÜMLERİ UYGULANSIN

Duruşma savcısı Zeynel Sarıbuğa da esas hakkındaki mütalaasında "Eşi kasten öldürmek" suçundan haksız tahrik hükümlerinin uygulanarak sanık Aktaş'ın 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Savcı Sarıbuğa, “22 yaşında olan, 2 aylık evli, eşi ve hasta kayınpederiyle yaşamakta olan sanığın, olay anındaki ruh hali ile kendisine haksızlık yapıldığını düşünerek bu haksızlığın meydana getirdiği hiddet ve şiddetli elemin etkisi altında eşine karşı bıçak kullanmak suretiyle ölümüne sebebiyet vermiştir, tahrik hükümlerinin uygulanması gerekmektedir" şeklinde olan mütalaasını açıkladı. Tekrar söz alan sanık İlknur Aktaş, “Ben eşimi çok seviyordum. Böyle bir olayın olmasını istemiyordum. Pişmanım. Beraatımı istiyorum" dedi

SANIK 15 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, "Eşi kasten öldürmek" suçundan sanık İlknur Aktaş'ı önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eylemi haksız tahrik altında gerçekleştirdiği anlaşıldığından, haksız fiilin sanık üzerinde meydana getirdiği hiddet ve elemin yoğunluğu dikkate alan mahkeme heyeti, cezayı 18 yıla indirdi. Sanık İlknur Aktaş'a "iyi hal" indirimi de uygulayarak hapis cezasını 15 yıla düşüren mahkeme heyeti, sanık İlknur Aktaş'ın tutukluluk halinin de devamına karar verdi. Karar oy birliğiyle alındı.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede, Adli Tıp Kurumu raporu, tanık ifadeleri, taraflar arasındaki geçimsizlik ve olay anındaki tartışmaları da göz önüne alarak, şüpheli İlknur Aktaş'ın eşi Sinan Aktaş'ı öldürdüğünü öne sürülüyordu. İlknur Aktaş'ın "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İlknur Aktaş evli kadın Esenyurt cinayet

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
adam öldür 10 yıl yat çık(onun da son 3 senesi yarı açık) tertemiz iş... Aynı olaylar olup adam kadını öldürse ağırlaştırılmış müebbet alırdı kesin. Bütün kadın kız dernekleri ayağa kalkardı eylem yaparlardı. Hadi şimdi de yapın eylem.
10 Yıl sonra serbest kalacak :)
@dimitradon ne on yılı. Bir-kac yıl sonra iyi halden ve denetimli serbestlik ile çıkar.
Af çıkınca hemen serbest
TÜHH AKP 2 OY KAYBETTI SIMDIDEN BIRI MEZARA DIGERI HAPISE
@sahin_taner_2016 bi kişi daha var oda sana girsin..
hep aynı haberlerler.kaç defadır görüyorum bu haberi
Nerde ERKEK HAKLARI Dernekleri Hani nerde..... Bi erkek Kadına yapsaydı bunu yeryerinden oynardı
Bunu bir erkek yapsaydı. Ortalık toz duman olurdu. Feminist ve kadın örgütleri yada morcatı yada pembe catı bilmem neyse. Bunların ülkemizden acilen defedilip gönderilmesi ve kapatılması lazım. Bu kadın örgütleri yüzünden aile falan kalmadı. böyle pozitif ayrımcılkta ne oluyor. Bir an önce 6284 sayılı kanunun uzaklaştırma kısmının hemen değiştirilmesi lazım. yoksa ülkemizde aile diye bir kurum kalmayacak. Bu kanun filipinlerden getirilmiş olup aileyi paramparca kanunundur.
Adam kadını òldurdugu zaman ağirlastirilmis müebbet ceza veriliyor. Erkek teroru diye haberlerde başliklar veriliyor. Kadın erkegi öldurdugunde kadına neredeyse ceza verilmiyor. Resmen kadınlara şu mesaj veriliyor. Kocanızı öldurun size ceza vermeyez diyor..yaziklar olsun boyle adalete...
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