2 bin 303 paket kaçak sigara ele geçirildi

Sakarya ekipleri yaptıkları operasyonda 2 bin 303 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri kaçakçılığa karşı yürüttükleri operasyona bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda il genelinde yapılan operasyonlarda toplam 2 bin 303 paket gümrük kaçağı sigara ile 3 bin 530 adet içi tütünle doldurulmuş makaron geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlerle ilgili olarak gözaltına alınan İ.Ö.(43), B.Ş.(37), M.Ş.A.(26), R.Y.(58), B.Y.(49), A.D.(49) ve R.B.(19) adlı 7 şahısa adli işlem uygulandı.
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