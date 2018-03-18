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2 bin polisle 'Huzur ve Güven' operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 10:43 | Son Güncelleme

ADANA'da 2 bin polisle kent genelinde 7'nci 'Huzur ve Güven' uygulaması yapıldı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 2 bin polisle kent genelinde 7'nci 'Huzur ve Güven' uygulaması yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ana cadde ve halka açık yerlerde yapılan 7'inci 'Huzur ve Güven' uygulamasına, narkotik, asayiş, trafik ve çevik kuvvet polislerinden ekiplerinden oluşan 2 bin polis katıldı. Ekipler şüphelendikleri araçlarda dedektör köpeğiyle arama yaptı. Yapılan kontrollerde üzerinden asayiş frekansı yüklü polis telsizi, polis yeleği, jop ve 4 ayrı sahte kimlik çıkan bir şüpheli yakalandı. Farklı noktalardaki uygulamalarda 14 bin 930 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, aranan 67 kişi yakalandı. 19 kişiye ise 52 bin 770 lira para cezası kesildi. Ayrıca, ruhsatsız 10 tüfek ve 27 tabanca, narkotik uygulamalarında ise, 1 kilo 219 gram esrar ele geçirildi. Trafik ekiplerinin uygulamasında ise 14 araç trafikten men edildirken, 55 araç sürücüsüne 72 bin 500 lira para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız' da uygulama bölgelerini denetleyip, vatandaşlarla sohbet etti.

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