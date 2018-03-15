2 çocuğu yangında ölen anne, bilirkişi raporuna göre 'tali kusurlu'

ADANA, (DHA)- ADANA'da 5 yaşındaki Fatma ile kız kardeşi 2 yaşındaki Selvi Kahriman'ın öldüğü yangınla ilgili 15 yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanık 50 yaşındaki Ali Rıza Samur'un yargılanmasına devam edildi. Aynı ceza istenen sanık 51 yaşındaki İbiş Çiçek'in ise öldüğü ortaya çıkarken, yangınla ilgili bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporda, duruşmaya katılmayan çocukların annesi Yasemin Kahriman'ın 'tali kusurlu' olduğu belirtildi.

Nikahsız eşi Atilla Ateş cezaevinde olduğu için, ev kirasını ödeyemeyince kızları Selvi ve Fatma Nur'la birlikte sokağa atılan Yasemin Kahriman, Mersin Kadın Sığınma Evi'ne yerleştirildi. Burada çocuklarının aç bırakıldığını ileri süren Kahriman, kızlarını da alıp 7 Ocak 2015'te Adana'ya geldi. Yasemin Kahriman, 4 yıl önce tanıştığı Ali Rıza Samur tarafından çocuklarıyla birlikte İbiş Çiçek'in evine yerleşti. 9 Ocak'ta bu evde elektrik sobasından çıkan yangında Selvi ve Fatma Nur yanarak can verirken, anne yaralı kurtuldu.

SOBANIN TERMOSTATI DEVREDEN ÇIKARILMIŞ

Olayla ilgili Cumhuriyet savcısı iddianamesinde, Ali Rıza Samur ile İbiş Çiçek'in evi 'garsoniyer' olarak kullandıkları, olay günü Ali Rıza Samur'un elektrikli ısıtıcının termostatını devre dışı bıraktığı belirtildi. İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda ise evde kaçak elektrik kullanıldığı, Samur'un elektrik sobasının termostatını devre dışı bırakarak sobanın devrilmesi sonucu yangına sebebiyet vermesi nedeniyle asli kusurlu olduğu belirtildi. Sanıklar Ali Rıza Samur ve İbiş Çiçek hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılama sürerken sanıklardan İbiş Çiçek yaşamını yitirdi.

ANNE GEREKLİ DİKKAT VE ÖZENİ GÖSTERMEMİŞ

Tutuksuz sanık Ali Rıza Samur'un katılmadığı davanın son duruşmasına çocukları ölen Yasemin Kahriman da gelmedi.

Mahkeme başkanı, duruşmada İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden 3 kişilik bilirkişi heyetinden istenilen kusur raporunun hazırlanıp mahkemeye gönderildiğini söyledi. Rapora göre, sanıklardan Ali Rıza Samur'un Yasemin Kahriman ve 2 çocuğunun Adana'ya gelerek asgari yaşam standartlarının bile sağlanamadığı evde kalmalarına neden olduğu, çocuklar açısından riskli olabilecek durumlar hakkında güvenlik önlemleri almadığı ve bu şekilde evde yangının çıkmasında illiyet bağı kurduğundan asli kusurlu, yargılama sırasında ölen sanığın da evi kullanması için diğer sanığa verdiği için 'tali kusurlu' olduğunun belirtildiği bildirildi. Raporda tüm aramalara rağmen bulunamayan anne Kahriman'ın da yangını kasten çıkarttığına yönelik iddiaların bulunduğunun hatırlatıldığı, ancak böyle bir davranış içine girmeyeceği, evde olduğu sürede yangının çıkmasını önleyecek gerekli dikkat ve özeni göstermemiş olması nedeniyle olayda ağır ihmalinin olduğunun da belirtildiğini kaydetti.

KADIN BİR ŞEY İÇMİŞ GİBİYDİ

Yangın sırasında Yasemin Kahriman'ı kurtaran tanık Turgay Kara da duruşmada dinlendi. Kara, olay anını şöyle anlattı:

"İş yerimde müşteri bulunduğu sırada İbiş Çiçek'nin evinden yangın çıktığını fark ettik. Evden dumanlar çıkıyordu. Hemen ikinci kattaki mutfak balkonuna çıktım. Tanımadığım bir kadın balkondan imdat diye bağırıyordu. Pencereler bez ile kapatıldığından içeri gözükmüyordu. Kapıyı açmaya çalıştım ancak başaramadım. Pencereden içeriye girdim. İçeride yoğun duman vardı. Tekrar aşağıya inip kadına bana doğru atlamasını istedim. Kadını alıp dışarı çıkarttım. Zehirlendiğini düşünüp yoğurt yedirdim. 5-6 dakika sonra kadın itfaiyeyi görünce içeride çocuklarının olduğunu söyledi. Ben tekrar eve yöneldim ancak alevler artmıştı. İçeriye girme imkanımız olmadı. Kadın ilk girdiğimde bana 'çocuklarım var' demedi. Çocukların olduğunu söyleseydi, vakit kaybetmeden kendisi ile çocukları da kurtarırdım. Kadın bir şey içmiş ya da yeni uyanmış gibiydi."

Tanık ifadesinin ardından Mahkeme heyeti, savcının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için duruşmayı erteledi.