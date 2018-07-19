2 çocuğun yanarak ölümüyle ilgili anne ve babaanne yargılanıyor

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU’da 2 ve 4 yaşındaki 2 kardeşin evde yalnızken yanarak hayatlarını kaybetmesi ile ilgili tutuksuz sanıklar anne ve babaannenin yargılanmasına başlandı.

Olay, İhsangazi ilçesi Çay Mahallesi, Çakıroğlu Sokak'ta 24 Mart 2016 tarihinde meydana geldi. O tarihte, Öznur ve Davut G. çiftine ait iki katlı evde, sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Yangında, evde tek başlarına bırakılan 2 yaşındaki Eda ve 4 yaşındaki Zeynep G., yanarak can verdi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasına ‘taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan tutuksuz yargılanan babaanne Satiye K. katılırken duruşmaya anne Özgür G., katılmadı.

Baba Davut G.’nin de hazır bulunduğu duruşmada, sanık Satiye K, savunmasında, oğlu ile gelininin kendisiyle birlikte yaşamak istemediği için kendisinin yine aynı binada tek başına yaşadığını belirtti. Olay günü sabah oğlunun kendisini aradığını söyleyen Satiye K, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Oğlum sabah beni aradı. Eşinin telefonunu kaybettiğini söyledi. Bana 'Bizim eve bak telefon orada mı?' dedi. Ben sabah saat 08.00'de alt kata indim. Gelinim ve torunlarım evdeydi. Daha sonra tekrar kendi evime geldim. Öğle saatlerinde tekrar alt kata indim. Kapıyı çaldım, kimse açmadı. Kapının kenarından duman geliyordu. Okur yazarlığım olmadığı için polisi ve itfaiyeyi arayamadım. Oğlumu aradım. Daha sonra çocukların vefat ettiğini öğrendim. Gelinim o gün çocukları bana emanet etmedi. Zaten gelinim ve oğlum benimle birlikte yaşamak istemediklerini söyledikten sonra ben 'çocuklara bakmam' diye yemin etmiştim."

OĞLU ANNESİNİ SUÇLADI

Baba Davut G. de, mahkemede verdiği ifadede annesini suçlayarak, “Olayın ardından tartışmamızda annem bana, ‘çocukları yaktım, sizi de yakarım, yeni doğacak çocuk da öncekiler gibi olur’ demişti. Annem yangında eve girdiğini çocukları çırpınırken gördüğünü de söylemişti. Benim çocuklarımın ölümünden kim sorumluysa cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

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