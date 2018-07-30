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2 çocuk annesi, 5'inci kattan ölüme atladı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2018 16:49 | Son Güncelleme

 OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, 2 çocuk annesi Seda A.

2 çocuk annesi, 5'inci kattan ölüme atladı

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA) - OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, 2 çocuk annesi Seda A. (24), komşusunun 5'inci kattaki dairesinin balkonundan atlayarak, yaşamına son verdi.
Olay, öğle saatlerinde, ilçe merkezindeki Cemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni Kadirli Sitesi'nde oturan, 2 çocuk sahibi Seda A., yan apartmandaki komşusuna misafirliğe gitti. 5'inci katta bulunan evdeki komşularının yanında bir süre oturan Seda A., iddiaya göre, intihar edeceğini söyleyerek, balkona çıktı. 2 ve 6 yaşındaki çocuklarının evin içinde tutulmasını isteyen Seda A.'yı ikna edemeyen komşuları, polise ve itfaiyeye haber verdi. Apartmanın önüne itfaiyenin geldiğini gören Seda A., 5'inci kattan atladı. Beton zemine çakılıp, ağır yaralanan Seda A., sağlık görevlilerince ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Seda A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Seda A.'nın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

2 çocuk annesi, 5'inci kattan ölüme atladı2 çocuk annesi, 5'inci kattan ölüme atladı2 çocuk annesi, 5'inci kattan ölüme atladı2 çocuk annesi, 5'inci kattan ölüme atladı

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