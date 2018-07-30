2 çocuk annesi, 5'inci kattan ölüme atladı

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA) - OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, 2 çocuk annesi Seda A. (24), komşusunun 5'inci kattaki dairesinin balkonundan atlayarak, yaşamına son verdi. Olay, öğle saatlerinde, ilçe merkezindeki Cemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni Kadirli Sitesi'nde oturan, 2 çocuk sahibi Seda A., yan apartmandaki komşusuna misafirliğe gitti. 5'inci katta bulunan evdeki komşularının yanında bir süre oturan Seda A., iddiaya göre, intihar edeceğini söyleyerek, balkona çıktı. 2 ve 6 yaşındaki çocuklarının evin içinde tutulmasını isteyen Seda A.'yı ikna edemeyen komşuları, polise ve itfaiyeye haber verdi. Apartmanın önüne itfaiyenin geldiğini gören Seda A., 5'inci kattan atladı. Beton zemine çakılıp, ağır yaralanan Seda A., sağlık görevlilerince ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Seda A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Seda A.'nın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
CHP'de kurultay için imza toplama süresi doldu! Gaye Usluer'den ilk açıklama
CHP'de kurultay krizi! İmza toplama süresi sona erdi, muhalifler yeterli sayıyı bulamadı
Ankara'da 8 yıl önce yeni doğan bebeğini balkondan atarak öldürdü, Sakarya'da operasyonla yakalandı!
Kendisine zorla oral seks yaptıran kocasına dava açtı
Türkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Brunson’un ev hapsi kararına avukatından itiraz
İngiliz bakandan Çin'de inanılmaz gaf! Kavgada söylenmez
Gazeteci Merve Şebnem Oruç Yeni Şafak'tan bir maille kovuldu
İstanbul Sultangazi'de korkunç taciz! O anlar böyle görüntülendi
YKS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Üniversite tercih sayfası ne zaman açılacak?
'Ölüler ülkesine geçiş kapısı' açılıyor!
Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı
Bunlar da Rusya'nın zalımları!
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı! Boş kontenjanlar için nakil başvurusu ne zaman?
Canan Karatay'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu
Twitter'da en çok ve en az kullanılan emojiler hangileri? 23 milyar tweet incelendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum