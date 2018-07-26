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2 çocuk annesi çatıda intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2018 16:10 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bunalıma giren evli ve 2 çocuk annesi Aysel T.

2 çocuk annesi çatıda intihar etti

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bunalıma giren evli ve 2 çocuk annesi Aysel T. (71), evinin çatısında kendisini asarak yaşamına son verdi.
Kırsal İsabeyli Mahallesi 1101 Sokak 22 numaralı evde yaşayan, evli ve 2 çocuk annesi Aysel T., bilinmeyen bir nedenle bunalıma girip, evinin çatısında kendisini astı. Aysel T.'nin cansız bedeni, torunu tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası, Aysel T.'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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2 çocuk annesi çatıda intihar etti

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