HABER

2 çocuk annesi evli kadını şantajla fuhuşa zorladı

YAŞAM HABERLERİ | 09.02.2018 20:23 | Son Güncelleme

Samsun'da İbrahim Ş. (39) evli 2 çocuk annesi S.B.’yi (26) fuhşa zorladığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

2 çocuk annesi evli kadını şantajla fuhuşa zorladı

İddiaya göre, evli ve 2 çocuk annesi S.B.’yi fuhuşa zorladığı, şantaj yaptığı ve tehdit ettiği iddia edilen İbrahim Ş., kadının şikayeti üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen İbrahim Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Dansöz 'çok iddialı' bulunduğu için sınır dışı ediliyorDansöz 'çok iddialı' bulunduğu için sınır dışı ediliyor
Cinsel birliktelik teklifiyle yaşlı adamı aldattıCinsel birliktelik teklifiyle yaşlı adamı aldattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
evli kadın fuhuş Samsun şantaj

En Çok Okunan Haberler

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!

Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!

Trabzonspor'un yabancı oyuncuları maça çıkmama kararı aldı

Trabzonspor'un yabancı oyuncuları maça çıkmama kararı aldı

ByLock yazışmalarında iğrenç ifadeler: Kısa süre evli kalmış ama görüntü iyi

ByLock yazışmalarında iğrenç ifadeler: Kısa süre evli kalmış ama görüntü iyi

Eser Yenenler aşkını itiraf etti

Eser Yenenler aşkını itiraf etti

Okuyucu Yorumları 7 yorum
BU ÜLKEYE KANUN LAZIM VEDE BUNU UYGULAYACAK YUREKLI HAKIMLER LAZIM AMA DAHA ONEMLISI AHLAK OGRETMEK LAZIM AKSI TAKDIRDE HAPISENELER ALMAZ INSANLARI
FUUŞ KÖTÜ ! :) :) :) :)
@jeepci Mislimana ve ağaya kötü de deell, yassah da
Adam serbest. Birde Adammı öldürdük dememiz mi. Bu ülkede normaldir. Çok fazla kasmayın.
nerenle okuyon adliyeye sevk edildi yazıyor
samsundan neden iyi bi haber gelmez ki.
İDAM ŞART
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığına 13 tutuklama

Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığına 13 tutuklama

El frenini çekmeyi unuttuğu tanker inşaata çarptı

El frenini çekmeyi unuttuğu tanker inşaata çarptı

FETÖ’nün firari eğitim danışmanı tutuklandı

FETÖ’nün firari eğitim danışmanı tutuklandı

Siirt'te polis aracına maytap atan 2 çocuk kovalamaca sonucu yakalandı

Siirt'te polis aracına maytap atan 2 çocuk kovalamaca sonucu yakalandı

Muğla'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Sazlık alanda yangın

Sazlık alanda yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.