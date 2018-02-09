2 çocuk annesi evli kadını şantajla fuhuşa zorladı

İddiaya göre, evli ve 2 çocuk annesi S.B.’yi fuhuşa zorladığı, şantaj yaptığı ve tehdit ettiği iddia edilen İbrahim Ş., kadının şikayeti üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen İbrahim Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.