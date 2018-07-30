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2 çocuk, evlerinde çıkan yangına müdahaleyi simit yiyerek izledi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2018 13:15 | Son Güncelleme

SİVAS'ta bir apartmanda Suriyeli ailenin yaşadığı 5'inci kattaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta bir apartmanda Suriyeli ailenin yaşadığı 5'inci kattaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sırasında evde olan anne ve 2 çocuğu dışarı çıkarken, dumandan etkilenen anneye ambulansta müdahale edildi. 4-5 yaşlarındaki iki çocuğu ise çevredekilerin verdiği simiti yiyerek yangını söndürme çalışmalarını izledi.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Çarşıbaşı Mahallesi, Afyon Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Suriyeli ailenin kaldığı dairede bilinmeyen bir nedenden çıkan yangında, Suriyeli Nur Taba ile 4 ve 5 yaşlarındaki iki çocuğu panikle dışarıya çıktı. Dumanları gören çevredekiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Sivas Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen anne Nur Taba, olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi. Yangından yara almadan kurtulan ve isimleri öğrenilemeyen iki Suriyeli çocuğa ise çevredeki vatandaşlar simit ve su vererek ilgi gösterdi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.

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