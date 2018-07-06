2 erkek çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, 2 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla mahalleli tarafından dövüldükten sonra gözaltına alınan 60 yaşlarındaki şüpheli tutuklandı.

Olay, 4 Temmuz Çarşamba günü, Konak Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 60 yaşlarındaki erkek şüpheli, iddiaya göre, 10 ve 12 yaşındaki erkek çocuklarına cinsel tacizde bulundu. Çocukların ailelerine durumu anlatması üzerine mahalle sakinleri ve aile fertleri, şüpheliyi tekme- tokat dövdü. İhbarla mahalleye gelen polis ekipleri, mahalleli arasından zor aldığı şüphelinin yaralı olduğunu görünce hastaneye götürdü. Şüpheli, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine konuldu.

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