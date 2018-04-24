2 farklı kaza 2 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen iki farklı trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bozüyük çevre yolunda meydana gelen ilk kazada, Bursa’dan Eskişehir istikametine giden Süleyman K.(34) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçta yolcu olarak bulunan Ayşen K.(34) yaralandı. Tedavisi yapılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Diğer kaza ise Kasımpaşa Mahallesi 107 Sokak üzerinde meydana geldi. Ahmet B. (32) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki bir otomobile, sonra ise duvara çarptı. Çapmanın etkisi ile hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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