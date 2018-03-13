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2 gündür kayıp olan adam otomobilde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 12:28 | Son Güncelleme

Denizli’de 2 gündür kayıp olarak aranan şahıs yol kenarına park edilmiş otomobilin arka koltuğunda ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Ulus Mahallesi’nde yaşayan ve önceki gün akrabası N.B.’nin otomobiliyle evinden çıkan Ergün E.’den bir daha haber alınamadı.

2 gündür kayıp olan adam otomobilde ölü bulundu

Denizli’de 2 gündür kayıp olarak aranan şahıs yol kenarına park edilmiş otomobilin arka koltuğunda ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Ulus Mahallesi’nde yaşayan ve önceki gün akrabası N.B.’nin otomobiliyle evinden çıkan Ergün E.’den bir daha haber alınamadı. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu Ergün E., Sümer Mahallesi’ndeki sanayi sitesine yakın bir arazide otomobilinin içinde hareketsiz halde bulundu. Çevredekilerin durumundan şüphelendikleri otomobili polise bildirmesinin ardından olay yerine gelen ekipler şahsın otomobilin arka koltuğunda hayatını kaybettiğini belirledi. Ergün E.’nin cansız bedeni yapılan incelemeler sonrası, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, incelemelerin ardından yakınları tarafından teslim alınan otomobilin arka koltuğunda kan ve bagaj kısmındaki alkol şişeleri olduğu görüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

2 gündür kayıp olan adam otomobilde ölü bulundu

2 gündür kayıp olan adam otomobilde ölü bulundu

2 gündür kayıp olan adam otomobilde ölü bulundu

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