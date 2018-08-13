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2- Hatay'da orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 09:14 | Son Güncelleme

HATAY'ın Arsuz ilçesine bağlı Derekuyu Mahallesi'nin yakınlardaki ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin çalışması ile sabah saatlerinde söndürüldü.

Ufuk AKTUĞ/ARSUZ(Hatay), (DHA) - HATAY'ın Arsuz ilçesine bağlı Derekuyu Mahallesi'nin yakınlardaki ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin çalışması ile sabah saatlerinde söndürüldü. Derekuyu Mahallesi'nin yakınlarındaki ormanlık alanda gece yarısı henüz bilinmeyen başlayan yangın, hızla yayıldı. Gece yangına karadan iş makineleri ve arazözlerle müdahale eden ekipler, sabah havanın aydınlanmasıyla 2 helikopter ve 1 uçak ile havadan da müdahale etmeye başladı. Yerleşim yerinin uzağında olduğu belirtilen yangının, ilk belirlemelere göre 7 hektarlık alana zarar verdiği bildirildi. Ekiplerin, yangını kontrol altına alarak, soğutma çalışmalarına başladığı bildirildi.

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