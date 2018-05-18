2 kardeşi bıçaklayarak öldürdü

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 2 kardeş tartıştıkları akrabaları tarafından evlerinin önünde bıçaklanarak öldürüldü. Olay, saat 17.30 sıralarında Darıca Sırasöğütler Mahallesi 1537 Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı binada oturan, Gebze Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalıştığı öğrenilen Erdal Karadaş (44) ve İstanbul'da pastacılık yaptığı belirtilen kardeşi Ruşen Karadaş (34) ile Hüseyin Karadaş (43) arasında evlerinin bahçesinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Hüseyin Karadaş bıçağını çıkartarak 2 kardeşe saldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan Erdal Karadaş olay yerinde, kardeşi Ruşen Karadaş ise kaldırıldığı özel bir hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Kavgada hayatını kaybeden kardeşlerden Ruşen Karadaş'ın eşinin dayısı olduğu ileri sürülen cinayet zanlısı Hüseyin Karadaş olay yerinden kaçtı. Daha önce işlediği bir cinayet nedeniyle 10 yıl cezaevinde yattığı öğrenilen Hüseyin Karadaş'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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