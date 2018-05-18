2 kardeşi cep telefonu taksidi için öldürmüş

Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, tartıştığı 2 kardeşi bıçakla öldüren Hüseyin Karadaş, yurt dışına kaçmak için biriyle görüşme yapacağı sırada yakalandı. Karadaş, Ruşen Çakır'a aldığı cep telefonunun taksitlerinin kendisine ödenmediğini, bu nedenle çıkan tartışmada 2 kardeşi öldürdüğünü söyledi.
Olay, dün, ilçeye bağlı Sırasöğütler Mahallesi 1537 Sokak'ta meydana geldi. Hüseyin Karadaş, akrabaları olan Erdal (44) ile Ruşen Karadaş'ı (34) evlerinin bahçesinde bıçakla öldürdü. Ruşen Karadaş'ın eşinin dayısı olduğu ileri sürülen Hüseyin Karadaş, olayın ardından kaçtı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hüseyin Karadaş'ın Dilovası'nda biriyle buluşacağı bilgisini aldı. Buluşmanın gerçekleşeceği yerde bekleyen ekipler, Hüseyin Karadaş'ı yakalayıp, gözaltına aldı. Yurt dışına kaçmak için görüşme gerçekleştireceği sırada yakalanan Karadaş, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Hüseyin Karadaş, sorgusunda, mağazadan kendi adına telefon alarak, Ruşen Karadaş'a verdiğini, taksitleri ödememesi nedeniyle çıkan tartışmada 2 kişiyi öldürdüğünü söyledi. Daha önce işlediği cinayet nedeniyle 10 yıl cezaevinde yattığı öğrenilen Hüseyin Karadaş, emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.
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