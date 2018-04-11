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2. kattan düşen çocuk yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 15:47 | Son Güncelleme

DÜZCE(İHA)

2. kattan düşen çocuk yaralandı

DÜZCE(İHA)

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