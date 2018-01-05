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2 kişinin cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ | 05.01.2018 15:57 | Son Güncelleme 1 saat önce

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, farklı tarihlerde 2 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaraladığı iddiasıyla aranan ve operasyonla yakalanan 'Zinci' lakaplı İbrahim Halil Doğruer, adliyeye sevk edildi.Geçen yıl Nisan ayında İncilikaya Mahallesi'nde hareket halindeki cipe, yanına yaklaşan başka bir araçtan tüfekle ateş açılarak sürücü Savaş Cengiz öldürüldü. Geçen yıl Kasım ayında ise Serinevler Mahallesi'nde trafikte tartıştığı bir kişinin ateşlediği tabancayla Doğan Daşçı başından ağır yaralandı. Son olarak geçen Aralık ayında ise Vatan Mahallesi'nde Fehmi Ataç, otomatik tüfekle açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi. Polis yaptığı incelemelerde olayları gerçekleştiren kişinin 'Zinci' lakabıyla tanınan İbrahim Halil Doğruer olduğunu belirledi ve yakalamak için çalışma başlattı.Asayiş Şube Müdürlüğüne Bağılı Cinayet Bürosu ve Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ekipleri önceki gün Doğruer'in adresini belirledi. Kentteki uyuşturucu trafiğini kontrol ettiği ve terör örgütü PKK sempatizanı olduğunu ayrıca 'cinayet, cinayete teşebbüs, uyuşturucu ticareti yapmak, uyuşturucu madde kullanmak, silahlı tehdit, belgede sahtecilik' gibi 14 farklı suçun yanı sıra 6 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı öğrenilen Doğruer, özel harekatçıların da katıldığı operasyonla yakalandı. Emniyette sorgulanan Doğruer'in ilk ifadesinde cinayetleri işlemediğini, Doğan Daşçı'yı ise trafikte tartıştığı için sinirlenerek yaraladığını kabul ettiği öğrenildi.Emniyette işlemleri tamamlanan Doğruer ve saklanmasına yardım eden eniştesi Nebi A. adliyeye sevk edildi.

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