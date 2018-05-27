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2 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2018 17:18 | Son Güncelleme

ADANA'da araç parkı yüzünden çıkan 2 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı sopalı ve baltalı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

2 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da araç parkı yüzünden çıkan 2 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı sopalı ve baltalı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, 22 Mayıs'ta Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'nde meydana geldi. İsa Sancar, kamyonetini Hasan Aydın'a ait marketin önüne park etti. Aydın, aracını başka yere durdurmasını isteyince önce tartışma, ardından kavga çıktı. Kavgaya Hasan Aydın'ın çocukları ve akrabaları Erkan, Sedat, Hüseyin, Kerem ve Cahit Aydın da karıştı. Kavga sırasında İsa Sancar, yanındaki tabancayı çıkarıp Aydın ailesinden 5 kişiyi vurdu. Seken kurşunlardan pazarda tezgah kuran Mert Aslan (12) ve alışveriş yapan Fikret Güneden'e de isabet etti.
Aydın ailesinin bireyleri de pazarda satılan baltaları kaptı, İsa Sancar ve babası Cuma Sancar'a saldırdı. İsa Sancar ve Cuma Sancar, balta ve sopa darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hüseyin Aydın ve kardeşi Kerem Aydın, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Bu arada kavganın bir vatandaş tarafından cep telefonunun kamerasıyla kayda alındığı ortaya çıktı.

FOTOĞRAFLI

2 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı2 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı2 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı2 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı

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