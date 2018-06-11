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2 kişinin öldüğü kazada, otobüs sürücüsü önlem almamış

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2018 13:24 | Son Güncelleme

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde arıza yapan yolcu otobüsünü emniyet şeridine park ettikten sonra araçtan inen sürücü Cemil  Aydemir (49) ile yolcu Ari Rıza Bulut (26), hızla gelen TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

2 kişinin öldüğü kazada, otobüs sürücüsü önlem almamış

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa) (DHA)- BURSA’nın Orhangazi ilçesinde arıza yapan yolcu otobüsünü emniyet şeridine park ettikten sonra araçtan inen sürücü Cemil Aydemir (49) ile yolcu Ari Rıza Bulut (26), hızla gelen TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. 10 kişinin hafif yaralandığı kazada, otobüs sürücüsünün arıza yapan aracını yol kenarına çektikten sonra güvenlik önlemi almadığı belirlendi.
Bursa- İstanbul yolu Orhangazi ilçesi yakınlarında dün gece meydana gelen ve 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin hafif yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. Bursa'dan Bartın'a yolcu taşıyan Öz Emniyet firmasına ait 50 DK 189 plakalı otobüsün şoförü Cemil Aydemir, arıza yapan aracı güvenlik şeridine çekerek park etti. Çevre önlemi almadığı belirlenen Aydemir, aracın motor kısmını açarak tamir etmek istedi. Aydemir'e, otobüse İnegöl’den binip Düzce’ye gitmekte olduğu öğrenilen yolcu Ali Rıza Bulut, cep telefonuyla ışık tuttu. Bu sırada aynı istikamete seyir halinde olan S.Y. idaresindeki 16 SC 566 plakalı TIR'ın hızla park halindeki otobüse çarpmasıyla şoför Aydemir ile yolcu Bulut iki araç arasına sıkışarak yaşamını yitirdi. Kazada 10 yolcu ile TIR şoförü de yaralandı.
Aydemir ile Bulut'un cenazeleri Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ambulanslar ile hastanelere kaldırılan aralarında TIR sürücüsünün de bulunduğu 10 yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. TIR sürücüsü S.Y.'nin tedavisinin ardından gözaltına alınıp 'taksirle ölüme neden olmak' usçundan adliyeye çıkartılacak.

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2 kişinin öldüğü kazada, otobüs sürücüsü önlem almamış2 kişinin öldüğü kazada, otobüs sürücüsü önlem almamış2 kişinin öldüğü kazada, otobüs sürücüsü önlem almamış2 kişinin öldüğü kazada, otobüs sürücüsü önlem almamış

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