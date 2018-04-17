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2 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen ehliyetsiz sürücü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 15:49 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde kullandığı kamyonla bir otomobile çarparak iki kişinin yaralanmasına neden olan ve sorasında aracıyla birlikte kaçan 18 yaşından küçük M.S.

2 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen ehliyetsiz sürücü yakalandı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde kullandığı kamyonla bir otomobile çarparak iki kişinin yaralanmasına neden olan ve sorasında aracıyla birlikte kaçan 18 yaşından küçük M.S. polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Emet istikametinden gelen İbrahim B. idaresindeki 43 UR 845 plakalı otomobile ilçe merkezi TOKİ Kavşağında; Simav istikametinden gelen M.S’nin kullandığı 43 PB 544 plakalı kamyon çarptı. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü İbrahim B. (46) ve eşi Nimet B. (44) olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri Hisarcık Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kaza sonrası olay yerinden aracıyla birlikte ilçe merkezin doğru kaçan ehliyetsiz sürücü M.S, polisin sıkı takibi sonucu aracını park ettiği semt pazarı çevresinde yakalandı. Ehliyetsiz sürücüye ve araç sahibine toplam 4 bin 524 TL para cezası kesilerek, yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.(MA-EFE)

2 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen ehliyetsiz sürücü yakalandı

2 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen ehliyetsiz sürücü yakalandı

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