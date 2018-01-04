2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladı, operasyonla yakalandı

GAZİANTEP, (DHA)-GAZİANTEP'te, farklı tarihlerde 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan ve 14 farklı suçtan aranan, İbrahim Halil D., özel harekatçıların katıldığı operasyonla yakalandı.

Geçen yıl Nisan ayında İncilikaya Mahallesi'nde hareket halindeki cipe, yanına yaklaşan başka bir araçtan otomatik tüfekle ateş açılarak sürücü Savaş Cengiz öldürüldü. Geçen yıl Kasım ayında ise Serinevler Mahallesi'nde trafikte tartıştığı bir kişinin ateşlediği tabancayla Doğan Daşçı başından ağır yaralandı. Son olarak geçtiğimiz Aralık ayında ise Vatan Mahallesi'nde Fehmi Ataç, otomatik tüfekle açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi. Polis yaptığı incelemelerde olayları gerçekleştiren kişinin İbrahim Halil D. olduğunu belirledi.

Polisin araştırmasında İbrahim Halil D.'nin kentteki uyuşturucu trafiğini kontrol ettiği ve terör örgütü PKK sempatizanı olduğunu ayrıca 'cinayet, cinayete teşebbüs, uyuşturucu ticareti yapmak, uyuşturucu madde kullanmak, silahlı tehdit, belgede sahtecilik' gibi 14 farklı suçun yanı sıra 6 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığını belirledi. İbrahim Halil D.'nin cinayetleri kendisine uyuşturucu ticaretinde rakip olabilecek kişileri korkutmak için işlediği öne sürüldü.